Mais robusto, Xbox 360 se redime de falhas

Quase todo mundo já ouviu a mesma história: quem comprou um Xbox 360 logo no lançamento raramente mantém o mesmo console funcionando por mais de 2 anos. Sem aviso, o console parava de funcionar, exibindo as temidas "três luzes vermelhas da morte", um indicativo luminoso no painel do Xbox 360 que significa defeito grave. Essa fragilidade do Xbox 360 nunca foi admitida pela Microsoft, que inclusive se viu obrigada a aumentar o tempo de garantia do videogame para três anos, para evitar um recall vultoso. O técnico especializado em manutenção de consoles, Itamar Zanini, de 37 anos, explica: "Os primeiros modelos de Xbox 360 tinham inúmeros defeitos de projeto. Peças oxidadas, componentes mal montados, má refrigeração, tudo contribuía para os problemas..." Mas, a partir de outubro de 2008, com a chegada de uma nova geração de hardware, o Xbox 360 ficou muito mais confiável. Segundo alguns técnicos ouvidos pelo Link, hoje o Xbox 360 dá muito menos defeitos que os concorrentes. Se no passado ele era o campeão da assistência técnica hoje esse título pouco honroso fica com o PlayStation 3. "O console da Sony é muito delicado. Se o usuário não o trata como um dispositivo de alta tecnologia, com cuidado, acaba quebrando mesmo," explica Zanini. O principal motivo de defeito no PS3 é o uso de discos sujos. Por causa da precisão do canhão laser de Blu-ray, o PS3 sobrecarrega a peça ao tentar focalizar as informações gravadas em mídias sujas, podendo queimá-la. A recomendação para manter o videogame de qualquer marca funcionando é investir em um no-break, aparelho que condiciona a energia elétrica e mantém o console funcionando por algum tempo se a rede elétrica falhar. Existe esperança para os donos de antigos modelos de Xbox 360. No site do Link você confere como identificar a versão do Xbox mais confiável e como proteger seu aparelho antigo.