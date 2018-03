Mais três testemunhas vão depor no caso Isabella O Tribunal de Justiça informou hoje que mais três testemunhas do processo sobre a morte da menina Isabella Nardoni serão ouvidas na quarta-feira. Não foram informados os nomes das testemunhas. O juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri do Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, ouvirá os depoimentos de duas testemunhas de defesa e uma do juízo (arrolada pelo juiz), a partir das 13h30. Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, morreu no dia 29 de março, após cair do 6º andar do edifício London, onde moravam seu pai, Alexandre Alves Nardoni e sua madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá.