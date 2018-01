Mais um adolescente é morto por policial em SP

De acordo com a Polícia Militar, um PM à paisana seguia no próprio veículo para trabalhar na Operação Delegada quando se perdeu e acabou dentro da comunidade Bela Vista. Dois homens abordaram o policial em um suposto assalto. O PM reagiu, baleando e matando um adolescente.

Depois disso, a comunidade se revoltou e protestou no começo da tarde. Cerca de 150 pessoas pretendiam fechar a Marginal do Tietê, mas o protesto se dispersou após a chegada da Rota e do helicóptero Águia.