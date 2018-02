Mais um advogado do goleiro Bruno renuncia Mais um advogado deixou hoje a defesa do goleiro Bruno Fernandes, acusado de matar sua ex-amante Eliza Samudio, de 25 anos, no ano passado, quando ainda atuava no Flamengo. Cláudio Dalledone Júnior formalizou hoje junto à Justiça mineira sua renúncia à causa. O atleta já havia dispensado o advogado Ércio Quaresma, que chegou a ser suspenso pela seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG) após assumir ser dependente de crack.