Mais um celular explode ferindo usuária No último domingo, mais um celular explodiu ferindo sua usuária. No caso, foi uma estudante de 34 anos da cidade de Formosa, Goiás: segundo a família da estudante, o aparelho causou queimaduras nas coxas e no antebraço da jovem, que estava dentro de seu carro. A estudante foi atendida em um hospital da cidade e mais tarde transferida para o Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. O aparelho, segundo declarações da tia da vítima, que a acompanhava, seria da marca Motorola e estaria usando apenas componentes originais. Em nota oficial, a Motorola alega que tentou localizar a consumidora e só conseguiu contato com a vítima nesta manhã. A Motorola colocou-se à disposição da mesma, mas ressalta que o produto ainda não foi apresentado à empresa e, por isso, não é possível confirmar a marca e o modelo neste momento. "Possuímos total interesse na apuração do ocorrido. No entanto, é prematuro especularmos sobre as causas do incidente até que tenhamos um laudo técnico que averiguará, dentre outras coisas, a originalidade dos produtos e acessórios, tais como baterias e carregadores veiculares", alegou a empresa, no comunicado.