Mais um com estilo francês Começa no dia 4 de setembro e vai até o dia 13 a Terceira edição do Festival Internacional de Gastronomia de Gramado. Chefs como o francês Olivier Briand, do Le Gibus Cafe, comandarão os festins, grandes jantares.Estará lá também o chef do Pomodori, Jefferson Rueda. Programação: www.gastronomiagramado.com.br