Mais um corpo levado por correnteza é achado em MG O corpo de Luana Aparecida Gomes, de 26 anos, foi localizado no final da tarde de hoje por bombeiros de Passos, no sul de Minas Gerais. A jovem estava desaparecida desde a tarde de ontem, após uma enchente atingir um grupo de turistas paulistas que passavam o feriado de carnaval na Cachoeira do Filó, município de São João Batista do Glória. Dezesseis pessoas foram arrastadas pela correnteza e três ficaram desaparecidas. Pela manhã, os bombeiros encontraram o corpo da garota Taísa Parreira de Souza, de cinco anos. Cesimar Onesi Fernandes, 26 anos, permanecia desaparecido. As buscas serão retomadas amanhã.