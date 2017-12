Major é afastada do comando da UPP Cidade de Deus A major Alessandra Carvalhaes foi afastada neste sábado do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. O cargo será assumido pelo major Felipe Romeu. A troca de comando ocorre após a morte de dois policiais da unidade em menos de um mês.