Major que criticou Justiça pode ser punido Após confirmar liminar que mandou soltar os nove condenados em primeira instância pela invasão do Hotel Intercontinental, na zona sul, em 2010, a 7.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio pediu providências em relação ao major Edson Santos, chefe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha. Na semana passada, o oficial deu entrevista dizendo haver aumento de confrontos depois da liminar, o que foi considerado antiético pelos desembargadores. A PM não se manifestou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.