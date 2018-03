Malásia divulga relatório sobre avião desaparecido e pede rastreamento em tempo real

No relatório, o Ministério de Transportes indicou que o desaparecimento do avião da Malaysian Airlines e do avião da Air France em 2009 são evidências de que o rastreamento em tempo real ajudaria a localizar aviões desaparecidos de forma mais fácil no futuro.

"Houve duas ocasiões nos últimos cinco anos nas quais grandes aviões comerciais desapareceram e suas últimas posições não eram claramente conhecidas", disse o ministério.

"Essa incerteza resultou em dificuldade significativa em localizar o avião em um tempo hábil."

O relatório pede que a Organização Internacional de Aviação Civil "examine os benefícios de segurança de se introduzir um padrão para rastreamento de aviões comerciais em tempo real."

O documento é datado de 9 de abril, mas só foi disponibilizado agora para a mídia.

O avião da Malasya Airlines, que tinha 239 passageiros e tripulantes a bordo, desapareceu dos radares durante voo entre Kuala Lumpur e Pequim, em 8 de março.

A busca pelo Boeing 777-200ER já é a maior da história da aviação, e, segundo o primeiro ministro da Austrália, entrou em uma nova fase que pode levar de seis a oito meses para ser concluída.

O relatório confirmou que o radar militar rastreou um avião enquanto ia em direção oeste da península da Malásia, na manhã de 8 de março, e que não tomou nenhuma ação adicional porque o avião foi considerado "amigável".

No entanto, ele não explica as razões do voo MH370 ter sido classificado como amigável mesmo que seu transponder, um dispositivo de comunicação eletrônico, estivesse desligado no momento em que se virou, um dos muitos mistérios que cercam seu destino e que permanece sem resposta.

(Por Siva Govimdasamy)