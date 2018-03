Malásia e empresa de satélites britânica divulgam dados sobre voo desaparecido

Parentes dos passageiros a bordo do voo desaparecido disseram ter recebido o relatório com dados compilados por funcionários da Inmarsat e do governo malaio, e o publicaram em suas páginas no Facebook.

O registro de dados de comunicação é composto por 14 pares de números a partir de sete trocas de informações entre a aeronave e um satélite, disse a Inmarsat na semana passada. Um dos número corresponde à hora, o outro, à frequência.

O Boeing 777 com 239 pessoas entre passageiros e tripulantes desapareceu em 8 de março enquanto ia de Kuala Lumpur a Pequim, e acredita-se que tenha caído no Oceano Índico, perto da costa oeste da Austrália.

(Reportagem de Stuart Grudgings)