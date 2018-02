Malásia pode proibir maridos de chamar mulheres de 'feias'

O governo da Malásia está submetendo ao Parlamento uma proposta de emenda na Constituição do país que proíbe homens de chamar suas mulheres de "feias".

A ideia do Ministério da Mulher, Família e Desenvolvimento é garantir a proteção das mulheres contra violência emocional - a Constituição do país prevê apenas a proteção contra violência física.

A diretora do Departamento para Desenvolvimento da Mulher do ministério, Datuk Noorul Ainur Mohd, afirmou o jornal malaio The Star, "a violência emocional é uma forma de abuso e que pode marcar as mulheres e diminuir a auto-estima, a dignidade e a confiança em si mesma".

"Pode ser o caso de um marido que chama a mulher de feia e a humilha até que ela se sinta emocionalmente pressionada", disse ela ao jornal.

De acordo com a ONG Women's Aid Organization, da Malásia, cerca de 39% das mulheres malaias já sofreram abuso dos parceiros e a violência doméstica é "significativa" no país.

