Mali 'em guerra' depois de separatistas tuaregues raptarem 30 pessoas

Alguns disparos já haviam sido feitos antes da chegada do primeiro-ministro Moussa Mara em Kidal, cedo no sábado, e ele foi forçado a se abrigar em uma base do exército enquanto combatentes rebeldes atacaram e tomaram o gabinete do governador regional.

Os confrontos continuaram durante todo o dia, com disparos esporádicos eventualmente diminuindo durante a noite.

"À luz desta declaração de guerra, a República do Mali está a partir de agora em guerra", disse Mara a um repórter da Reuters no interior da base, durante a noite.

O primeiro-ministro estava visitando Kidal pela primeira vez desde a sua nomeação no mês passado para retomar negociações com os grupos armados do norte.

Mali, uma ex-colônia francesa, entrou em tumulto em 2012, quando os islâmicos ligados à Al Qaeda se aproveitaram de uma rebelião liderada pelos tuaregues e tomaram o controle do norte do país.

Uma operação militar liderada pelos franceses, conhecida como Serval, afastou os islâmicos no ano passado, mas agora o foco do governo de Mali voltou-se para os rebeldes tuaregues.

Um porta-voz do grupo rebelde MNLA reivindicou o controle da cidade de Kidal no domingo. Durante o dia, Mara mudou-se de Kidal para outra cidade do norte, Gao.

Os confrontos, potencialmente os piores entre o governo e os rebeldes tuaregues desde a intervenção francesa, agora ameaçam atrapalhar os esforços para encontrar uma solução pacífica para o longo ciclo de rebeliões no deserto ao norte do país do oeste africano.