Malware inédito no iOS

Especialistas da empresa de segurança Kaspersky descobriram que o app Find and Call era um cavalo de troia que roubava a agenda de contatos do usuário e a enviava para um servidor remoto. A localização do usuário também era registrada.

De posse das informações, o servidor externo passava a mandar spam para endereços de e-mail e números telefônicos da agenda em que anunciava o aplicativo Find and Call.

O aplicativo é em russo e podia ser encontrado tanto na App Store como no Google Play, a loja de aplicativos do sistema Android.

O desenvolvedor do aplicativo colocou a culpa num bug. Alegou que o software está ainda em fase de testes e que o problema será

corrigido.

A Apple preferiu não esperar. Falando à imprensa americana, a empresa disse que o Find and Call foi removido do catálogo da loja.

