Manaus decreta emergência por causa de enchente A prefeitura de Manaus publicou hoje no Diário Oficial do Município o decreto de situação de emergência na capital amazonense. A medida retira da prefeitura a obrigação de realizar licitações para compra de material de ajuda aos atingidos pelo que pode ser a terceira maior cheia dos últimos 50 anos no Amazonas, segundo prevê o Serviço Geológico do Brasil. A Defesa Civil municipal estima que 18 mil pessoas serão diretamente afetadas pela enchente no município este ano, com mais de 3 mil casas totalmente alagadas.