Mancha de óleo aparece no Lago Paranoá, em Brasília

O superintendente de Licenciamento e Fiscalização do Instituto Brasília Ambiental, do Governo do Distrito Federal, Aldo Fernandes, informou que uma amostra da mancha foi coletada para identificar a origem do óleo. O material já foi enviado para análise. O vazamento ocorre próximo a uma galeria pluvial. "Será necessária uma varredura, feita por meio de um robô e de equipes que percorrerão pontos de visita para identificar a fonte do vazamento".

Um trabalho de contenção emergencial foi feito no início da manhã na galeria pluvial, para tentar reduzir a vazão de óleo no Lago. No período da tarde, deverá ser iniciada a contenção da mancha. Não há equipamentos para essa atividade no Distrito Federal. Fernandes contou que a Transpetro irá fornecer as máquinas necessárias. Elas ficam em Goiânia e, segundo Fernandes, estão agora a caminho de Brasília.

Embora não haja ainda uma dimensão exata do vazamento, o superintendente disse estar convicto de que o acidente trará danos para a flora e a fauna da região. "Vamos trabalhar ao máximo para tentar reduzir a extensão do dano. No trabalho de contenção e, numa segunda etapa, para retirada do óleo despejado." Ele disse contar ainda com a capacidade de recuperação do Lago.