Mancha de óleo se dissipou, diz órgão ambiental do RJ O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão da Secretaria Estadual do Ambiente do Rio, autorizou nesta quinta-feira, 9, a retomada da captação de água no trecho do Rio Paraíba do Sul em que, no último domingo, uma tentativa de furto causou um vazamento de 49 mil litros de óleo diesel em um oleoduto da Transpetro.