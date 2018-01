Manchester City passa pelo West Bromwich com facilidade

Gareth McAuley foi expulso por engano aos 90 segundos de jogo, no estádio Etihad, quando o árbitro Neil Swarbrick não conseguiu identificar Craig Dawson como o autor da falta em Wilfrid Bony, que seguia em direção ao gol.

Bony, então, colocou o City na frente aos 27 minutos do primeiro tempo, Fernando marcou o segundo antes do intervalo e David Silva fez o seu no segundo tempo, para dar a vitória ao técnico Manuel Pellegrini em seu 100º jogo no comando do time.

O City tem 61 pontos em 30 partidas, três atrás do líder Chelsea, que tem um jogo a menos que o rival e enfrenta o Hull City no domingo.

A equipe de Pellegrini, que foi eliminada da Liga dos Campeões pelo Barcelona, no meio da semana, agora tem cinco pontos de vantagem sobre o quarto colocado Manchester United, que enfrenta o Liverpool, fora de casa, no domingo.

O West Bromwich permanece na 13ª posição, com 33 pontos em 30 jogos.

O terceiro colocado Arsenal pega o Newcastle United mais tarde neste sábado, o Tottenham Hotspur, que espera diminuir a diferença para os quatro primeiros, recebe o lanterna Leicester City e o novo técnico do Sunderland, Dick Advocaat, leva o seu time para enfrentar o West Ham United.

(Por Michael Hann)