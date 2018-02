Manchester City perde para o West Ham; Southampton vence de novo

O Chelsea, que visita o Manchester United no domingo, lidera a briga pelo título inglês com 22 pontos em oito partidas, enquanto o Southampton está em segundo com 19 pontos em nove jogos.

O Manchester City aparece em terceiro com 17, depois de perder para o West Ham, com gols de Morgan Amalfitano e Diafra Sakho. Os atuais campeões podem ficar oito pontos atrás do Chelsea no domingo se os jogadores do técnico José Mourinho continuarem com seu aproveitamento de 100 por cento e vencerem novamente no Old Trafford.

Nos outros jogos deste sábado, o Arsenal bateu o Sunderland por 2 x 0, o Liverpool não saiu do empate sem gols com o Hull City, o Swansea City venceu o Leicester City por 2 x 0 e o West Bromwich Albion empatou por 2 x 2 com o Crystal Palace depois de estar perdendo por 2 x 0.

NADA FÁCIL

O West Ham não teve vida fácil diante do Manchester City, que teve maior posse de bola, mas não conseguiu convertê-la em gols, com Yaya Touré acertando o travessão duas vezes e marcando apenas uma vez, com David Silva.

O francês Amalfitano colocou os Hammers na frente ao completar um belo cruzamento de Enner Valencia, aos 21 minutos de partida.

O senegalês Sakho se tornou o primeiro jogador do West Ham a marcar em seis jogos consecutivos no Campeonato Inglês ao ampliar o placar para 2 x 0, com o seu gol sendo dado apenas depois que a tecnologia confirmou que a sua cabeçada havia cruzado a linha, aos 30 minutos do segundo tempo.

Silva descontou para o City com uma grande jogada individual ao passar pela defesa adversária dois minutos depois.

“Não foi uma vitória por sorte porque nosso comprometimento e desejo de jogar contra os grandes e o atual campeão inglês estavam presentes para quem quisesse ver”, afirmou Sam Allardyce, técnico do West Ham, ao BT Sport.

“Depois que David Silva marcou seu belo gol, para mim, tudo se resumiu à determinação do nosso time para garantir uma grande vitória para nós.”

O treinador do City, Manuel Pellegrini, negou que esteja sob qualquer tipo de pressão depois da sua equipe também ter deixado escapar uma vitória por 2 x 0 para terminar com um empate em 2 x 2 com o CSKA Moscou, no meio da semana, pela Liga dos Campeões.

“A pressão é exatamente a mesma desde o primeiro dia até hoje”, declarou Pellegrini.

“O West Ham jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, eles não permitiram que nós tocássemos na bola. Mas tivemos muito azar, pois tivemos muitas chances”, finalizou.

(Por Mike Collett)