Mandriva anuncia beta 2007 de sua distribuição Linux A Mandriva anunciou a disponibilidade da versão beta do Mandriva Linux 2007. Chamada pelo codinome ´Thor´, o sistema operacional pode ser baixado nas versões em inglês ou português, tanto para instalação como para uso via Live CD (em que o sistema operacional fica gravado em um CD e o usuário não precisa instalar o software para utilizá-lo). O pacote traz suporte para as interfaces gráficas KDE ou GNOME e conta com versões para sistemas i586 ou x86 de 64 bits. Como em versões anteriores, traz um pacote de aplicativos de internet, automação de escritório e multimídia, além de novas tecnologias de virtualização de sistemas. Mas como a versão está longe de ser a final, é bom estar atento aos bugs no sistema operacional. A Mandriva, aliás, conta com a boa vontade da comunidade de entusiastas de soluções de código aberto para aperfeiçoar o sistema, informando os erros que encontrarem.