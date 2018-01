Mandriva anuncia nova versão de Linux A Mandriva anunciou o lançamento de uma nova edição de sua distribuição de Linux, o Mandriva One, baseado no Mandriva Linux 2006. Ao contrário de outros sistemas operacionais, ele poderá ser usado tanto instalado no PC como na versão CD Live, ou seja, rodando o Linux direto a partir de um CD. O pacote, segundo a empresa, economiza tempo de instalação e espaço em disco, já que vem com diversos softwares livres inclusos para uso no escritório, acesso à Internet e aplicativos multimídia, como o OpenOffice.org, o Mozilla Firefox e o Gimp, bastando colocar o CD no drive do micro, dispensando o usuário de instalar o sistema e os aplicativos em seu PC. Desenvolvido para iniciantes, o Mandriva One tem assistente de instalação e de configuração, vem com todos os aplicativos-chave do Mandriva Linux 2006 e tem versão em português e diversos outros idiomas. O aplicativo, no entanto, só deve estar disponível no final de abril. Por enquanto, só os sócios do Mandriva Club, programa de assinatura em que o usuário recebe novidades e programas antecipadamente, receberam o Mandriva One.