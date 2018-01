Mandriva anuncia site .org para divulgar materiais de apoio A Mandriva Conectiva lançou um novo site com sufixo .org para auxiliar os usuários de seus sistemas operacionais no Brasil. O endereço vai trazer informações técnicas e servirá também como fórum para os usuários. A idéia do site surgiu a partir listas de discussão já existentes na internet e que tinham como objetivo a troca de informações em português. Com o novo endereço, os usuários iniciantes terão um ambiente mais apropriado para tirar suas dúvidas, além de poder participar de fóruns, ter acesso a notícias, dicas, artigos, informações gerais e perguntas freqüentes. "A intenção foi criar um espaço especializado no Mandriva Linux para a comunidade de usuários brasileiros e, talvez, para outros países de língua portuguesa", diz Manoel Pinho, engenheiro eletrônico, criador e administrador do site. A iniciativa foi bem aceita também pelos executivos da Mandriva Conectiva. "Apoiamos totalmente a criação desse site, pois sabemos a importância desses canais para que os usuários estejam sempre informados e atualizados sobre o mundo Linux", afirma Jaques Rosenzvaig, presidente da Mandriva Conectiva.