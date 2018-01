Mandriva Club inicia inscrições de brasileiros Embora a Mandriva - união da européia Mandrake com a brasileira Conectiva - tenha uma de suas bases no mercado brasileiro, até então o serviço de divulgação de informações técnicas Mandriva Club só aceitava inscrições por meio da loja da empresa no País, via cartão de crédito internacional. Isso mudou e agora o centro, que existia desde a fusão da Mandrake com a Conectiva, em 2005, pode aceitar inscrições pela loja virtual da Mandriva no Brasil por meio de cartão de crédito convencional ou boleto bancário. Tornando-se sócio do Mandriva Club, o usuário tem acesso a fóruns, listas de discussões e chats, além de vantagens como downloads de diversos softwares da Mandriva, acesso a mirrors, aplicações comerciais, plugins exclusivos, descontos especiais na Mandriva Store, seções de e-Training e participação ativa no desenvolvimento de novas tecnologias junto à desenvolvedora. O Club abrange mais de 20 idiomas e diversos países, com colaboradores de todo o mundo que trazem melhorias técnicas para a distribuição Mandriva Linux.