Mandriva comemora 91 mil PCs vendidos pela Positivo A Positivo Informática, fabricante que atingiu a marca do milionésimo PC fabricado, também superou o patamar de 91 mil computadores vendidos com o sistema Linux da Mandriva Conectiva. A empresa, que fechou uma parceria com a Positivo no ano passado, aproveitou para divulgar também a boa marca. "Esse número comprova o reconhecimento do mercado em relação às duas marcas fortes", afirma Jaques Rosenzvaig, presidente da Mandriva Conectiva no Brasil. "Com o sucesso da parceria, é nítida a crescente procura pelo software livre, principalmente pela interface clara e a facilidade na hora do uso", completou. Mas a comemoração pode ter acontecido um pouco cedo demais. A mesma Positivo divulgou nesta semana uma pesquisa feita com usuários de micros com Linux no ano passado, em que mostrava que 75% dos usuários migravam para o Windows após um período de três meses. É bem verdade que a pesquisa não levou em consideração os micros do programa Computador para Todos, que prevê incentivos fiscais para a compra de PCs com Linux. "A parceria da Mandriva Conectiva com a Positivo foi fechada em outubro de 2005. Já a pesquisa da Positivo foi realizada antes da comercialização oficial dos PCs, que teve início no final de novembro e começo de dezembro", disse Rosenzvaig. O executivo afirmou que as duas empresas conduzirão uma nova pesquisa, desta vez com os micros do programa Computador para Todos. "Faremos um estudo em dois meses, juntamente com a Positivo Informática, avaliando nosso produto, além dos resultados de satisfação do usuário com a parceria", completou.