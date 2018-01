Mandriva Linux terá soft para baixar músicas da Web Comprar músicas legalmente não é fácil para os usuários de sistemas de código livre, afinal a maioria deles privilegia ambientes como o Windows ou o Mac OS X. Foi por conta disso que a Mandriva embutiu um software na versão 2006 do Mandriva Linux que permite acessar com facilidade o serviço de venda de músicas Mindawn. O site, que existe há mais de um ano, é um dos poucos voltados a usuários de Linux, vendendo canções nos formatos Ogg Vorbis (o equivalente ao MP3 em código aberto) e FLAC, que oferece qualidade de som próxima à do CD. Mas não espere encontrar bandas ou cantores conhecidos no alternativo Mindawn: o serviço não traz a variedade de um iTunes, da Apple. Entretanto, o site traz o software Mindawn Player, que pode ser baixado também em versões para Windows e Mac OS X. No serviço de venda de músicas, é possível comprar faixas individuais ou álbuns inteiros.