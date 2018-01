Mandriva promove festival de instalação de Linux A Mandriva Conectiva, empresa que conta com uma distribuição própria do sistema de código aberto Linux, promove a edição 2006 do Flisol - Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. O evento acontece no próximo dia 25 e será realizado em 12 países da América Latina. Neste dia, os interessados terão auxílio gratuito na instalação de Linux em suas máquinas. Para participar basta levar a CPU, teclado, mouse e as configurações do monitor. A primeira edição do FliSol, no ano passado, contou com a participação de 100 cidades. Porto Alegre foi destaque no Brasil, com 60 máquinas com Linux instalado em um único dia. Para este ano, serão mais de 20 cidades no Brasil e a Mandriva Conectiva estará presente em sete delas. Em Curitiba, onde fica a sede da empresa, haverá um funcionário especializado para ajudar nas instalações do Mandriva Linux 2006, gratuitamente. Nas outras seis cidades, ela participará por meio de parceiros da área de treinamento, que disponibilizarão técnicos para auxiliar na instalação do programa, além de esclarecer eventuais dúvidas dos usuários. "O evento é importante para a disseminação do software livre no mundo todo, afirma Rodney Miyakawa, diretor de produtos e canais de treinamento da Mandriva Conectiva Os parceiros da Mandriva Conectiva presentes nessa edição do evento são: Dextra e Lan University em Campinas, Epopéia em Assis, Evolução em Fortaleza, Hepta em Brasília, Senac-SC em Joinvile e Hitec e Eurodata em Porto Alegre. Em todas as cidades em que a Mandriva Conectiva estará presente serão sorteados brindes aos participantes. A empresa também criou um site onde traz informações sobre os locais e horários do evento.