Manejo de animais de elite A Universidade do Boi e da Carne promoverá, de 3 a 7 de março, na Universidade de Marília (SP), o curso de especialização em manejo de animais de elite, criado pela ACNB. Inédito no País, o curso é voltado para a formação e aperfeiçoamento de tratadores de animais para exposições. Com dois níveis independentes e aulas teóricas e práticas, o curso abordará técnicas de aperfeiçoamento de manejo, apresentação e comercialização de animais. São 30 vagas por nível. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (0--11) 3293-8900 ou pelo e-mail: universidadedacarne@nelore.org.br.