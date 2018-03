Manejo para pistas começa desde cedo

Ter um animal manso e obediente na pista depende do tipo de manejo adotado na fazenda e da relação criada com os funcionários. Na Fazenda Morro Vermelho, selecionadora de gado nelore PO padrão, em Jaú (SP), esse manejo voltado à preparação de animais para leilões e exposições começa no nascimento de bezerros. Aos 60 dias de idade, os bezerros passam por uma seleção e os melhores vão para a cocheira, de onde saem, duas vezes/dia, apenas para mamar. Tomam, no mínimo, quatro banhos por semana e seguem uma rotina de alimentação e vacinação. "Até a desmama, que ocorre aos 7, 8 meses de idade, esses bezerros vão se acostumando a essa rotina e com o convívio com os tratadores", diz o zootecnista da fazenda, Hermany Sangiovani Ferreira. Aos 4 meses de idade cabrestos são colocados nos animais para facilitar o manejo: os animais tomam banho, são escovados e vacinados. "Esse manejo do dia-a-dia é que habitua os animais ao convívio com o tratador. Cria-se uma intimidade e o animal torna-se dócil", diz Ferreira. Na Morro Vermelho, outra forma de preparar os animais para a pista é deixar um rádio ligado, em volume alto, na cocheira. "O rádio fica ligado 24 horas por dia e 365 dias por ano, para o animal já ir se habituando ao ruído", conta o zootecnista. Dóceis no cabresto, geralmente aos 5, 6 meses de idade, o próximo passo é "passear", três vezes por semana, com os animais em uma pista de areia, dando voltas e simulando paradas, como se fosse uma apresentação. A partir dos 8 meses, o animal está pronto para ir a exposições. E vai, acompanhado pelo tratador com quem conviveu desde sempre. "Como já existe essa intimidade com o tratador, o animal fica bem mais tranqüilo." Segundo Ferreira, cerca de 40 animais da fazenda vão para as pistas por ano. "Como nem todos os animais tratados tornam-se aptos para leilões e exposições, é feita uma seleção ao longo da preparação." Curso O manejo de animais de elite será tema de curso promovido pela Universidade do Boi e da Carne, da ACNB. O curso Especialização em Manejo de Animais de Elite terá início dia 3 de março e será realizado na Universidade de Marília (Unimar).