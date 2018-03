Mangueira faz o frevo virar samba na Marquês de Sapucaí

A Estação Primeira de Mangueira juntará frevo com samba para tentar quebrar o jejum de cinco anos sem o título de campeã do carnaval do Rio. Com o tema 100 Anos do Frevo, É de Perder o Sapato. Recife Mandou Me Chamar..., a escola quer mostrar que essa mistura dá samba. A última vez que a agremiação evocou temas do Nordeste, com o enredo Brasil com ''z'' é pra cabra da peste, Brasil com ''s'' é nação do Nordeste, em 2002, foi campeã. Mas a promessa para 2008 é voltar a atenção para o frevo, informou o carnavalesco da escola, Max Lopes. Sobre a escolha, Lopes justificou: "O tema é alegre, irreverente, colorido. A gente precisa disso; coisa ruim já é o cotidiano que aparece no jornal." Quinta e penúltima escola a desfilar neste domingo, 3, a Estação Primeira tem previsão de entrada no Sambódromo à 1h30. Veja também: Portela promete desfile 'divisor de águas' no Rio São Clemente abre desfiles no Rio com 'Família Real' Salgueiro quer valorizar o carioca na Sapucaí Saiba tudo sobre as escolas do Rio e ouça os sambas-enredo Saiba tudo sobre as escolas de SP e ouça os sambas-enredo Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em São Paulo? Veja as melhores imagens do Carnaval 2008 pelo Brasil A promessa é de muitas sombrinhas, baile de máscaras, maracatu e cortejo carnavalesco ao som de instrumentos de percussão. O desfile tem o patrocínio da prefeitura do Recife. Segundo ele, o samba-enredo, assim como o ritmo do frevo, caiu na boca do povo. Lopes afirmou acreditar que o desfile da verde-e-rosa tem de ser tradicional. Para ele, quando se procura inovar excessivamente, a agremiação perde a essência. Lopes adiantou que a surpresa está no último carro, que tem o formato de viola e reproduz nos 50 metros de extensão uma favela com os instrumentos musicais de fanfarra, o compositor Cartola e o Galo da Madrugada, uma das tradições nordestinas. O enredo divide-se nos setores "Recife mandou me chamar", "Baile de máscaras", "Dragões de momo", "Amor de carnaval", "Bloco das flores", "O maracatu" e "O frevo". Este ano, a Mangueira não terá uma das personagens mais conhecidas da escola. Dessa vez, a cantora Beth Carvalho desfilará pela Viradouro. Mangueirense assumida, Beth desentendeu-se com a organização da Estação Primeira no carnaval de 2007 e foi retirada do carro dos baluartes da agremiação momentos antes de entrar na Avenida Marquês de Sapucaí. A Mangueira foi fundada em 1928, mas concorreu pela primeira vez em 1932. Localizada no Morro da Mangueira, tem 4.500 integrantes distribuídos em 28 alas, e oito carros alegóricos. Os compositores são Lequinho, Jr. Fionda, Francisco do Pagode, Silvão e Aníbal e o intérprete oficial, Luizito. Entre os principais destaques e celebridades que desfilarão pela escola, estão os cantores Rosemary, Maria Rita, Emilio Santiago e Pery Ribeiro; os atores Otávio Muller, Antônio Pitanga, Luís Salem, Luana Piovani, Débora Bloch, Fernanda Torres, Mel Lisboa, Giselle Itié, Beth Gofman; os diretores de cinema Andrucha Waddington e Hugo Barreto; os jornalistas Fernando Vannucci e Chico Pinheiro; o jogador de futebol de areia Junior; a jogadora de vôlei Virna, e as nadadoras de nado sincronizado Lara e Nayara. A rainha da bateria é Gracyanne Barbosa. Em 2007, a Mangueira foi a terceira colocada do grupo especial. Conquistou o título de campeã em 1932, 1933, 1934, 1940, 1949, 1950, 1954, 1960, 1961, 1967, 1968, 1973, 1984, 1986, 1987, 1998 e 2002. Confira o samba-enredo da Mangueira: 100 Anos do Frevo, É de Perder o Sapato. Recife Mandou Me Chamar... Ao som de clarins Descendo a ladeira Sou Mangueira Tem frevo no samba Deu nó na madeira Orgulho da cultura brasileira A majestade é o povo, Sem o povo história não há Estende o brasão, reflete o leão, Símbolo de garra e união Capoeira invade os salões Mascarados, despertam dragões E pelas ruas, vem Zé Pereira, Arrastando a multidão Nascia o frevo contagiando toda a massa E até hoje tem colombina e seus amores Passo no bloco das flores O profano é sagrado no maracatu Nos cem anos de história, desperto a alvorada Brincando no Galo da Madrugada Invade a cabeça, o corpo, embala os pés Delírio da massa, um fervo! É a Mangueira no passo do frevo Voltei de sombrinha na mão Sonhando em gritar é campeã. Mandou me chamar, eu vou Prá Recife festejar Alegria no olhar eu vejo É frevo, é frevo, é frevo!