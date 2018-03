Mangueira será investigada por fechar passagem secreta A diretoria da Mangueira será investigada por ter fechado com cimento a passagem secreta encontrada pela polícia, há um mês, que ligava o camarote na quadra da escola à uma casa na favela, do Rio de Janeiro. A suspeita é de que traficantes utilizavam a passagem para ter acesso aos ensaios da escola. "Os diretores serão investigados por fraude processual, pois adulteraram provas na investigação que apura os indícios de uma ligação promíscua entre a agremiação e o tráfico de drogas", disse o delegado da 17ª Delegacia de São Cristóvão, Márcio Caldas. A adulteração de provas foi descoberta hoje durante uma perícia realizada na quadra da escola para documentar passagem secreta. Ao chegar no local, a polícia encontrou a passagem fechada com cimento. "Quando os diretores foram ao distrito depor, orientamos para que não adulterassem nada", afirmou o delegado. Ele não descarta a hipótese de que a passagem serviria também para que os traficantes se escondessem no camarote durante operações policiais na favela. A perícia foi realizada em um clima tenso. Armados com fuzis, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) deram apoio ao trabalho dos investigadores e peritos. Um explosivo foi detonado próximo aos fundos da quadra no local onde estavam policiais e jornalistas. Ninguém ficou ferido. A Mangueira não permitiu o acesso da imprensa ao interior da quadra.