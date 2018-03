Mangueira traz os festejos brasileiros para a avenida A Verde-e-rosa saúda o povo brasileiro e seus principais festejos. As comemorações juninas, o boi-bumbá, a folia de reis, o réveillon, o congado, as procissões religiosas, e, claro, o carnaval compõem o desfile da carnavalesca Rosa Magalhães, a mais premiada em 30 anos de Sambódromo (conta cinco títulos, inclusive o do ano passado, pela Vila Isabel). A parada gay é simbolizada por um carro cheio de portas de armários, dos quais saem 40 gays assumidos, e também pelas fantasias de drag queens.