Manguezais desaparecem 4 vezes mais rapidamente que florestas terrestres O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) revelou que os manguezais continuam desaparecendo quatro vezes mais rapidamente que as florestas terrestres. O órgão divulgou um atlas detalhado sobre esses ecossistemas, formados por árvores que ocupam desembocaduras de água doce e zonas costeiras, que existem em 123 países nas regiões tropicais e subtropicais, entre eles o Brasil. O atlas destaca que uma quinta parte da totalidade dos manguezais se perdeu desde 1980 e adverte que se a destruição continuar nesse ritmo trará como consequência uma deterioração econômica e ecológica de grandes proporções. A destruição dos manguezais se deve principalmente à pesca de camarões e ao desenvolvimento costeiro, de acordo com o Pnuma. O documento da ONU salientou que os lucros provenientes da exploração desses ecossistemas são estimados entre US$ 2 mil e US$ 9 mil por hectare ao ano - mais que outras atividades, como agricultura e turismo. Os manguezais são defesas costeiras naturais que ajudam a prevenir a erosão e a mitigar as ameaças dos ciclones e tsunamis, ressaltou o Pnuma.