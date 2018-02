Manhã tem céu encoberto e névoa na cidade de SP

As imagens de satélite mais recentes indicam tempo estável sobre a capital paulista, logo, será um dia de sol e não deve chover. A máxima hoje pode alcançar os 26ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Nos próximos dias as condições do tempo se mantém estáveis. A circulação atmosférica em superfície permanece favorecendo o ingresso de umidade na faixa leste do Estado de São Paulo, o que mantém a nebulosidade variável. Deve voltar a chover a partir de quarta-feira (07).