Manifestação bloqueia dois sentidos da Faria Lima

Na quinta-feira, 6, milhares de pessoas fecharam as Avenidas Paulista, 23 de Maio, 9 de Julho e São Luís. Ao fim da manifestação no centro, eles já haviam anunciado o novo ato, na zona oeste. Quando os manifestantes tomaram as duas faixas da Faria Lima, as lojas e bancas de jornal fecharam as portas. Empresas da região já haviam dispensado seus empregados mais cedo, para evitar que eles tivessem problemas na saída do trabalho.