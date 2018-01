Manifestação bloqueia rodovia Padre Manoel da Nóbrega Manifestantes interditam totalmente a rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, litoral sul de São Paulo, na altura do km 289, neste domingo, 28. O motivo, conforme a Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, é a desapropriação de uma área perto da Fundação Casa de Praia Grande. Com isso, os moradores que vivem no local seriam retirados. Há cerca de 50 pessoas no local.