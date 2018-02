Manifestação bloqueia saída de ônibus no Grajaú Uma manifestação por moradia que reúne cerca de 150 pessoas bloqueia a saída de ônibus da Avenida Dona Belmira Marin, na região do Grajaú, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 09. Os coletivos da Viação Cidade Dutra não conseguem sair do terminal, mas o protesto segue pacífico de acordo com a Polícia Militar.