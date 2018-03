A Imigrantes segue com tráfego lento do km 45 ao km 49, por excesso de veículos, segundo a Ecovias. Os motoristas que escolheram Anchieta para acessarem o litoral paulista também encontram trânsito intenso.

A Cônego Domênico Rangoni segue com tráfego lento no sentido Cubatão, do km 268 ao km 270, devido ao excesso de veículos. Já no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, há tráfego normal e boa visibilidade.