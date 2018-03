Manifestação contra preço fecha pedágio em rodovia de SP

O grupo protestava contra o valor da tarifa de pedágio, R$ 6,20, e houve confronto com a Polícia Militar. Os manifestantes fecharam a rodovia nos dois sentidos, por volta das 5h, na altura do km 140. O protestou já dura seis horas e parte do grupo ainda permanece no local.

Os manifestantes estavam na rodovia e se dirigiram para a praça de pedágio quando a PM chegou. Além de queimar duas das cabines do pedágio, eles quebraram as câmeras da concessionária Rota das Bandeiras, radares e placas de sinalização. Eles queimaram duas cadeiras que estavam dentro de cabines de pedágio, mas a PM conseguiu impedir o incêndio.

A PM usou bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, que reagiram com pedras e bombas caseiras. Por volta das 7h, o congestionamento na rodovia era de cinco quilômetros.

Parte dos manifestantes usou a areia que fica dentro das barreiras plásticas de sinalização da rodovia para escrever no chão a sigla PCC - da facção criminosa Primeiro Comando da Capital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro acesso a Cosmópolis, pela rodovia João Herrmann Neto (SP-133), também foi bloqueado. Os manifestantes atravessaram um ônibus na pista para impedir o tráfego de veículos. A concessionária fez dois desvios para quem segue sentido Campinas, nos km 143 e 145. No sentido contrário, o desvio está no km 132.