Manifestação contra tarifa fecha Avenida Paulista Um protesto de estudantes contra o aumento da tarifa de ônibus bloqueava na noite desta quinta-feira totalmente a Avenida Paulista, em São Paulo. O trânsito na via ficou parado entre o Masp e a Av. Brigadeiro Luís Antônio, no sentido Paraíso. Foram disparadas cerca de dez bombas de efeito moral e tiros de borracha. Os pedestres, muitos sem relação com a manifestação, estavam com rostos cobertos para se proteger contra os gases das bombas.