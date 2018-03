Manifestação contra tarifa reúne 2,5 mil em Niterói-RJ Cerca de 2.500 manifestantes, de acordo com a Polícia Militar (PM), participaram, no fim da tarde desta sexta-feira, de um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em Niterói, no Grande Rio. Não houve confrontos e ninguém foi detido. Os manifestantes reuniram-se na Praça Arariboia, em frente à estação das barcas.