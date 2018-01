Manifestação do MPL chega até a Marginal Pinheiros A manifestação realizada nesta quinta-feira, 19, pelo Movimento Passe Livre (MPL) interditou no início da noite desta quinta-feira,19, um trecho da Marginal Pinheiros. Conforme informação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), eles bloquearam, pouco depois das 18 horas, as pistas expressa e local da via, no sentido da Rodovia Castello Branco, na altura da Ponte Eusébio Matoso.