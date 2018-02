Manifestação do MST interdita BR-174, em Mato Grosso

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o grupo reivindica o pagamento da Fazenda Panorama, depositando os títulos em Juízo; transferência do processo da Fazenda Rio Azul para Brasília, pois o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) do Estado de Mato Grosso não estaria mostrando interesse em sua obtenção, segundo os sem-terra; desapropriação da Fazenda Santa Rosa I, no município de Sorriso, no Mato Grosso; notificação do proprietário da Fazenda Frei Crispim, no município de União do Sul, no Mato Grosso; e criação dos projetos dos assentamentos "Olga Benário" e "Renascer", no município de União do Sul.

Os manifestantes ainda pedem a retomada da Fazenda São Paulo, no município de Mirassol do Oeste; retomada da Fazenda Palmital, no município de Nova Olímpia, Mato Grosso; aquisição da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, do município de Salto do Céu, no Mato Grosso; e 10 mil cestas básicas.