Manifestação dos sem-teto interdita ruas em SP Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) iniciaram uma manifestação na Praça da República, no centro da ciadde, e se dirigiram para o Viaduto do Chá, onde interditaram ambos os sentidos da via, na manhã desta quinta-feira, 20. Segundo os organizadores, o ato espera reunir 4 mil pessoas que caminharão até a sede da prefeitura.