Manifestação em Belo Horizonte termina em confronto

Como em todos os protestos realizados na semana passada na capital de Minas Gerais, a manifestação desta quarta-feira começou de forma pacífica. Segundo estimativa da Polícia Militar (PM), aproximadamente 50 mil manifestantes participaram do ato, que, novamente, teve concentração na Praça Sete de Setembro, no centro da capital de Minas. Antes de ter início a passeata, foi feita uma votação no local para definir o trajeto que seria feito. Ao contrário das orientações da polícia, os manifestantes escolheram percorrer, novamente, a Antônio Carlos em direção ao Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, onde foi realizada partida entre Brasil e Uruguai válida por uma das semifinais da Copa das Confederações.

Ao contrário dos outros protestos, o que foi realizado nesta quarta teve grande participação de integrantes de sindicatos e entidades como os Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e de Atingidos por Barragens. Apesar de caminhar em direção ao estádio, os líderes conseguiram fazer com que a passeata seguisse direito em direção à Lagoa da Pampulha em vez de entrar na Avenida Antônio Abrahão Caram, que dá acesso à arena e onde estava montado o cerco policial. Ainda houve um princípio de confronto na Avenida Santa Rosa, mas depois a passagem dos manifestantes foi liberada.

Desgarrados

Um grupo de aproximadamente mil pessoas, no entanto, se separou da manifestação, foi em direção ao Mineirão e começou a atirar pedras e bombas caseiras nos militares. A PM reagiu com bombas de gás lacrimogêneo, de efeito moral e tiros de balas de borracha, fazendo com a avenida fosse totalmente encoberta pela fumaça.

Mas os vândalos não recuaram. Pelo contrário, o grupo começou a atacar imóveis, ônibus, placas de sinalização e tudo mais que encontraram pela frente. Os baderneiros também atearam fogo em dois imóveis, um deles uma concessionária de veículos e, no início da noite, a informação era de que as chamas já chegavam ao segundo pavimento do estabelecimento, com risco de incendiar os carros. Três dos suspeitos de ter iniciado o incêndio teriam sido presos com computadores furtados de estabelecimentos saqueados.

Durante a confusão, um estudante de 21 anos caiu do Viaduto José Alencar e, segundo o governo de Minas Gerais, foi levado em estado gravíssimo, com múltiplas fraturas, para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS). Outro estudante, de 23 anos, levou um tiro de bala de borracha no olho direito, foi atendido no Hospital Risoleta Neves e depois encaminhado para o HPS.