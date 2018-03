Manifestação em Porto Alegre termina em conflito

A Brigada Militar interferiu e houve confronto com os mais exaltados, com arremesso de bombas de efeito moral, pedras e paus. Diante disso, a multidão se dispersou por ruas próximas e um grupo ficou enfrentando a polícia e depredando bancas de revistas e placas públicas.

Além do confronto, houve depredações na Rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. Um grupo de adolescentes afastou-se da passeata, que não entrou naquela rua, e passou a virar contêineres de lixo e quebrar vidros de automóveis e de edifícios residenciais e comerciais.

Desta vez a caminhada reuniu cerca de10 mil pessoas , metade do público de quinta-feira passada, e, em vez de seguir pela Avenida João Pessoa em direção ao bairro Azenha, percorreu as Avenida Mauá, João Goulart e Loureiro da Silva, que formam uma espécie de círculo em torno da área central, e, ao final tomou a Avenida Borges de Medeiros em direção à Praça Montevidéu, onde havia começado. Os manifestantes tentaram se aproximar das sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, na Praça Marechal Deodoro, mas encontraram as vias bloqueadas pela Brigada Militar.

Além de Porto Alegre, houve manifestações em pelo menos outros dez municípios gaúchos nesta segunda-feira. Em Canoas, na região metropolitana, os ativistas bloquearam os dois sentidos da BR-116, provocando congestionamentos. Protestos semelhantes trancaram temporariamente a passagem de veículos em rodovias que passam por Caxias do Sul e São Leopoldo.