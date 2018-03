Manifestação interdita Av. 23 de Maio em SP A manifestação organizada pelos Black Blocs com concentração em frente à Prefeitura de São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira, 01, já seguiu para a Av. 23 de Maio e interdita a via no sentido Aeroporto. Alguns manifestantes estão encapuzados. O ato é em apoio a movimentos que ocorrem no Rio contra o desaparecimento desde o dia 14 do pedreiro Amarildo Souza e pede também a renúncia do governador de São Paulo Geraldo Alckmin.