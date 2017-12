Manifestação interdita Avenida das Américas no Rio Cerca de 200 passageiros protestaram contra a superlotação dos ônibus e interditaram as duas pistas da Avenida das Américas, altura da estação de Mato Alto do BRT, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 27. Devido ao bloqueio, uma enorme fila de ônibus articulados foi formada na via e os passageiros foram obrigados a descer no local. Policiais dispararam bombas de efeito moral nos manifestantes que tomaram a avenida.