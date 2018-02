Manifestação interdita pistas da Marginal do Tietê

Uma manifestação interdita na tarde desta sexta-feira, 1, a Marginal do Tietê, em São Paulo, sentido Rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, no Bom Retiro. A Tropa de Choque da Polícia Militar (PM) montou uma barreira para conter os manifestantes. Todas as pistas da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna estão bloqueadas por causa do protesto, que é contra uma reintegração de posse na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, mais conhecido como "Estaiadinha".

Os manifestantes incendiaram objetos para fazer as barricadas que bloqueiam as pistas. Às 16h39, a capital paulista tinha 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 16h15, na pista expressa da marginal, a lentidão era de 7,8 quilômetros, da Ponte do Piqueri a 97 metros antes da Ponte das Bandeiras. Já na pista local, a morosidade era de 6,8 quilômetros, da Ponte do Piqueri ao Rio Tamanduateí. Já a pista central tinha 5,4 quilômetros de lentidão, da Ponte do Piqueri à Ponte da Casa Verde.