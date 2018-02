Manifestação lembra 17 anos da Chacina da Candelária Cerca de 1.200 pessoas se concentravam na manhã de hoje em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, para lembrar os 17 anos do dia em que policiais militares assassinaram oito menores que dormiam próximo à igreja. Segundo a Organização Viva Rio, após o ato ecumênico na Praça Pio X em homenagem às crianças e aos jovens que morreram na chamada da Chacina da Candelária, os manifestantes irão fazer a Caminhada em Defesa da Vida até a Cinelândia, no centro da capital fluminense.