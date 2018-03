Manifestação na Paulista complica trânsito na região

A manifestação teve início com concentração no vão livre do MASP por volta das 9 horas e reúne mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje. Elas reivindicam igualdade, liberdade, mais direitos e contra a violência, conforme informações do portal governo brasileiro. O trajeto do grupo teve início na Paulista, vai descer a Consolação e ir até a Praça Roosevelt.

Outras avenidas de São Paulo que registram complicações na neste sábado e devem ser evitadas, segundo a CET, são a Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, sentido aeroporto, devido a uma obra junto ao túnel Anhangabaú, no Centro da capital paulista.

As zonas Norte e Leste têm 4 km e 2 km de trânsito moroso, respectivamente, neste sábado segundo a CET. Quem trafega pela zona Oeste encontra apenas 1 km de lentidão. Já os motoristas que seguem pela zona Sul de São Paulo não encontram dificuldades.